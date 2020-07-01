Kardeş Gölcükspor, ağabeyini kutladı

3.Lig 3.Grup’ta, liglerin iptal kararıyla beraber ligde kalışı ilan edilen ve haklı davasını kazanan Gölcükspor, Kocaelispor’u kutladı. Kırmızı Siyahlılar, resmi sosyal medya hesabından güzel bir görselle yine farkındalığını gösterdi ve şampiyon Kocaelispor’u böyle kutladı.