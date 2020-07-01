Şampiyon Körfez artık 2. Lig’de!..

Toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu'na bırakmıştır. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynanmamasına karar verdi.
TAKIM DAĞILDI
Bu kararın ardından TFF, Kocaelispor Kulübü ve taraftarlar şampiyonluk kutlaması ve paylaşımları yaparken futbolcular da evlerine gönderildi. TFF'nin ligleri ne şekilde tescil edeceği merak konusu. TFF’nin gruplarında ilk sırada yer alan kulüpleri üst lige çıkaracağına kesin gözü ile bakılıyor. Diğer konularla ilgili kararın ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.