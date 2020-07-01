Eyvah, Sırplar yine kapıya dayandı!..

Kocaelispor’un bir türlü bitmeyen sıkıntısı Kızılyıldız Kulübü’ne ödenmesi gereken 50 bin Euro’luk haziran taksidinin günü geçti. Geçtiğimiz ay Sırp kulübü ara taksit formülü ile borcu 1 ay ötelemiş ve 4. taksit için 30 Haziran’a kadar süre vermişti. Bu taksit ödenemeyince Kızılyıldız Kulübü, Kocaelispor Kulübü’ne son durumlarını sordu.

ÖTELEME YAPMAK İSTEMEDİLER

Kocaelispor Kulübü pandemi sürecinde olduklarını ve mali anlamda zorluk yaşadıklarınıKızılyıldız’a iletti. Kırmızı Beyazlı kulüp ise aynı durumdan muzdarip olduğunu dile getirdi ve bu kez öteleme yapamayacağını, ödemenin yapılmasını Kocaelispor Kulübü’nden istediği öğrenildi. Kocaelispor’un Haziran ve Temmuz ayları taksit toplamı yaklaşık 750 bin lirayı buluyor. Bonservis borcu 300 bin Euro’ydu. Bunun ilk 3 taksiti ödenmiş, 3 taksit kalmıştı.