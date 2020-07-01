Eyvah, Sırplar yine kapıya dayandı!..

Kocaelispor’un bir türlü bitmeyen sıkıntısı Kızılyıldız Kulübü’ne ödenmesi gereken 50 bin Euro’luk haziran taksidinin günü geçti. Geçtiğimiz ay Sırp kulübü ara taksit formülü ile borcu 1 ay ötelemiş ve 4. taksit için 30 Haziran’a kadar süre vermişti. Bu taksit ödenemeyince Kızılyıldız Kulübü, Kocaelispor Kulübü’ne son durumlarını sordu.
ÖTELEME YAPMAK İSTEMEDİLER
Kocaelispor Kulübü pandemi sürecinde olduklarını ve mali anlamda zorluk yaşadıklarınıKızılyıldız’a iletti. Kırmızı Beyazlı kulüp ise aynı durumdan muzdarip olduğunu dile getirdi ve bu kez öteleme yapamayacağını, ödemenin yapılmasını Kocaelispor Kulübü’nden istediği öğrenildi. Kocaelispor’un Haziran ve Temmuz ayları taksit toplamı yaklaşık 750 bin lirayı buluyor. Bonservis borcu 300 bin Euro’ydu. Bunun ilk 3 taksiti ödenmiş, 3 taksit kalmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.