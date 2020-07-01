Haberi Halefler verdi

Kocaelispor 1. Başkanvekili Bekir Halefler önceki akşamki antrenmanı takip eden tek yöneticiydi. Halefler antrenman boyunca liglerin akıbeti ile ilgili bilgi almak için telefon trafiği yaptı ve 2. Lig 3. Lig Kulüpler Birliği yönetiminde yer alan bir kulüp başkanı ile görüştü. Bu telefon görüşmesinin ardından Halefler açıklamasında “Arkadaşlar… Şu an toplantı bitti. TFF liglerin oynanmaması yönünde karar verdi. Ancak olacaksa Play-Off şablonu ve diğer konuları netliğe ulaştırıp kesin açıklama yapacaklar. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi. Halefler’in bu açıklamasının ardından TFF resmi sitesinde liglerin oynanmayacağına dair resmi açıklama yapıldı.