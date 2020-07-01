Haberi Halefler verdi

Kocaelispor 1. Başkanvekili Bekir Halefler önceki akşamki antrenmanı takip eden tek yöneticiydi. Halefler antrenman boyunca liglerin akıbeti ile ilgili bilgi almak için telefon trafiği yaptı ve 2. Lig 3. Lig Kulüpler Birliği yönetiminde yer alan bir kulüp başkanı ile görüştü. Bu telefon görüşmesinin ardından Halefler açıklamasında “Arkadaşlar… Şu an toplantı bitti. TFF liglerin oynanmaması yönünde karar verdi. Ancak olacaksa Play-Off şablonu ve diğer konuları netliğe ulaştırıp kesin açıklama yapacaklar. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi. Halefler’in bu açıklamasının ardından TFF resmi sitesinde liglerin oynanmayacağına dair resmi açıklama yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.