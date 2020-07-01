Derince’yi tatlı bir heyecan sardı

3. Lig 2. Grup’ta ilimizi başarı ile temsil eden Belediye Derincespor, TFF’nin 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig ile ilgili olarak aldığı “Devam etmeme” kararının ardından heyecanlı bir bekleyişe girdi. Elde edilen bilgilere göre TFF’nin konu ile ilgili tescil kararında 3. Lig’de gruplarında ilk 2 ya da 3 takımı direkt 2. Lig’e alabileceği ifade edildi.

AÇIKLANMASI AN MESELESİ

Turgutlu’nun 1 maç fazlası ile 2. sırada bulunan Sarı Lacivertlilerin doğrudan 2. Lig’e alınması gündeme gelirken, Sarı Lacivertli kulüp kararı merakla beklemeye başladı. TFF yetkilileri, Süper Lig Kulüpler Birliği, başkanlar veyayıncı kuruluş dün toplantı yapacaktı. Alt liglerle ilgili kararın ise bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.

ANTRENMANI İPTAL ETTİLER

TFF önceki akşam verdiği kararda maçların oynanmayacağını duyurduktan sonra kamp yapan ve Play-Off hattında bulunan tüm kulüplerin kamplarını yarıda bırakmaları Play-Off olmadan bir çıkış sisteminin hayata geçirileceği düşüncesini doğurdu. Belediye Derincespor da gündüz antrenmanını iptal etti.