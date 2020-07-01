BAL da oynanmıyor

Beklenen kararlar çıkınca, BAL takımlarımız da rahat nefes aldı ve sevindi. Zira şampiyonluk iddiamız 2 grupta da yoktu. 5 takım içinde küme düşme korkusu da fazlaydı. Tek soru, Süper Amatör’den kimlerin çıkacağı sorusunun yanıtı olacak. Çünkü onların da hakkının yenmemesi lazım. Bizdeki örnek ise Hereke Yıldızspor.

TFF, YOĞUN ÇALIŞIYOR… STATÜ HAZIRLIYOR…

TFF ise BAL ile ilgili oynatmama kararını kesin olarak açıkladı ama statünün nasıl olacağıyla ilgili hummalı bir çalışma başlatıldı. 10.Grup’ta İlimtepe Kullarspor 1975, Gebzespor ve Çayırovaspor, 11.Grup’ta ise Başiskele Doğantepe ve Karamürselspor merakla kararı bekliyordu. Hatta Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş’ın gazetemizi yaptığı özel açıklaması, hayli ses getirmişti. Tesisleriyle çok çok üst liglerde olması gereken kulüp bile bu sıcak ortamda çalışırken hayli zorlanmıştı. Bu karar herkesi sevindirdi.