Baturman: Kocaelispor’u kutluyorum

Belediye Derince’nin başında rekor üstüne rekor kıran ve lideri yenerek ses getiren Bülent Baturman, Kocaelispor’luluğu tartışılmaz tartışılmaz bir isimdir. Teknik patron Baturman, şampiyonluk sonrasındaki açıklamasında “Kocaelispor’un başarısı beni her zaman mutlu eder. Başarısızlığı da üzer. Kocaelispor’u kutluyorum. 2.Lig’de başarılar diliyorum. Her gerçek Kocaelili gibi ben de sevindim. Darısı başımıza” dedi.