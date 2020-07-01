Çardak: Doğrusu da buydu

Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak, liglerin oynanmaması için başından beri en yoğun mücadele veren isim olarak öne çıktı. TFF korkusu yaşamaksızın görüşlerini açıklayan ve liglerin oynatılmasının zorluğundan söz eden Çardak amacına ulaşırken; Kocaelispor’un şampiyonluğu için de “Karar doğrudur ve böylece Kocaelispor’un da hakkı yenmemiştir. Kendilerini kutluyorum. Biz de yeni sezonda buna göre harekete geçeceğiz ve sıkı bir takım oluşturacağız. Riske girmeyen federasyonu kutluyorum” dedi.