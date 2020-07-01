Gülen: Bence oynatılmalıydı

Darıca Gençler Birliği Başkanı Arif Gülen, liglerle ilgili açıklama yaparak, “Biz ligin devamından yanaydık. Bunun daha adil olacağını düşünüyorduk. Ama TFF ne karar verirse de uyarız demiştim. Şimdi de öyle yapacağız. Planlarımızı gelecek yıl için oluşturacağız. Çalışmalarımız da gelecek yıla hazırlık olarak değerlendirilecektir. Hayırlısı olsun. Kocaelispor’u da kutluyorum” dedi.