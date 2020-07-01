Aranan hükümlü polise yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında silahla yağma suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün ağır hapis cezası ile aranan O.A.(20) isimli şahsın Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda O.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan O.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.