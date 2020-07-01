İşte Kocaeli'nin 1 aylık uyuşturucu bilançosu!



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1Haziran ile 30Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 776 gram esrar, 7 gram eroin, 103 gram skunk, 1 kilo 313 gram sentetik uyuşturucu, 216 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 57 bin 530 adet uyuşturucu hap, 53 adet sentetik ecza ve 175 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 12 gram esrar, 937 kök Hint Keneviri, 198 kök haşhaş ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.