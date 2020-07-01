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01 Tem 2020 - 16:05- Gündem G: 01 Tem 2020 - 16:07

Kandıralılar’dayeni başkan Kocatürk

Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 14. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Abdurrahman Kaymak yeniden aday olmazken seçime tek aday olarak giren Emekli Deniz Kıdemli Albay Ali Kocatürk, Kandıralıların 14’üncü başkanı seçildi
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11 Ocak 1994 tarihinde İzmit'te faaliyete geçen, bugünlerde kuruluşunun 27’nci yaşını kutlayan Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 14. Olağan Genel Kurulu, önceki akşam Otel Asya'da gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Katipliklerine Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir ve Salih Horos seçildi. Başkanların iki yıl görev yaptığı Kocaeli Kandıralılar Derneği’nde, yoğun geçen faaliyet dönemini başarı ile tamamlayan 13. Başkan Abdurrahman Kaymak’ın aday olmadığı 14. Olağan Genel Kurul’da tek aday olan Emekli Deniz Kıdemli Albay Ali Kocatürk derneğin 14’üncü başkanı seçildi.

YÖNETİM, DENETİM VE DANIŞMA KURULLARI BELLİ OLDU

Gündemdeki 8 maddenin görüşüldüğü genel kurulda, 14’üncü dönemde görev yapmak üzere yönetim kurulu (9) asil ve (9) yedek üye, denetim kurulu (5) asil ve (5) yedek üye ile Kandıralı milletvekilleri, belediye başkanları, Kocaeli Kandıralılar Derneği başkanları ile sivil toplum kuruluşu başkanlarının yer aldığı 50 kişilik danışma kurulu üyesinin seçimi yapıldı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL)

Ali KOCATÜRK

Erdal BAYKARA

Harun Reşit KOCAGÖZ

Mehmet BAYRAK

Abdurrahman KAYMAK

Salim YAŞAR

Engin ECEVİT

Mücahit KÜÇÜKCİCİ

Sinan YOLCU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (YEDEK)

Adem ARI

Ayhan ÖZCAN

Serkan FİLİZ

Cihan Ömer ÖNEN

İbrahim ÜZMEZ

Günay ÇÖLMEK

Mehmet Ali SEZER

Rafet SARI

Yalçın ŞAKACI

DENETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL)

Ahsen OKYAR

İbrahim YILMAZ

Fatma ÖZDAYIOĞLU

Timurçin SEVİLMİŞ

İlker ALTINTEN

DENETİM KURULU ÜYELERİ (YEDEK)

Pınar AYDOĞDU ASLAN

Ahmet KIZMAZ

Muharrem BOZ

Halit ÇETKİN

Emin AYAZ

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Erol KÖSE

M. Kazım DİNÇ

Hurşit GÜNEŞ

Turan SARI

Kenan EVİN

Ercüment ŞAHİN

İsmail GENÇ

Mustafa ÖĞREN

Cengiz KAN

Adnan TURAN

Abdullah KÖKTÜRK

Ali KAHRAMAN

Sadettin DÜNDAR

Yavuz GÜNEŞ

Günay GÜLCÜ

Hüseyin ACURMAN

İsmail ÇAPÇI

Recep YILDIZ

Erdoğan ALKAN

Erdoğan GÖRGÜN

Adnan DURSUN

Ali GEZER

Ali SAĞLIK

Altay ÇELEBİ

Amir ATEŞ

Aygün AYNAGÖZ

Azime TEZER

Cihat KAYMAS

Faruk AKKOYUN

Fevzi GENÇ

Hikmet ÖZDEMİR

Kamil YILMAZ

Kenan ACAR

Mehmet KANDIRA

Murat AYDOĞDU

Mustafa YILDIZ

Mustafa KÜPÇÜ

Necat ÇAKIR

Necati KORKMAZ

Orhan CAN

Recep ALP

Rüştü UYGUR

Selçuk UZTÜRK

Sertaç TUGAY

Songül FİLİZ ADIBELLİ

Teoman YELKENCİOĞLU

Tolga HAVUÇ

Türkan KANDIRALI

Ümit YILMAZ

Volkan BULGURCU

01 Tem 2020 - 16:05 - Gündem

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