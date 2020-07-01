Kandıralılar’dayeni başkan Kocatürk

11 Ocak 1994 tarihinde İzmit'te faaliyete geçen, bugünlerde kuruluşunun 27’nci yaşını kutlayan Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 14. Olağan Genel Kurulu, önceki akşam Otel Asya'da gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Katipliklerine Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir ve Salih Horos seçildi. Başkanların iki yıl görev yaptığı Kocaeli Kandıralılar Derneği’nde, yoğun geçen faaliyet dönemini başarı ile tamamlayan 13. Başkan Abdurrahman Kaymak’ın aday olmadığı 14. Olağan Genel Kurul’da tek aday olan Emekli Deniz Kıdemli Albay Ali Kocatürk derneğin 14’üncü başkanı seçildi.
YÖNETİM, DENETİM VE DANIŞMA KURULLARI BELLİ OLDU
Gündemdeki 8 maddenin görüşüldüğü genel kurulda, 14’üncü dönemde görev yapmak üzere yönetim kurulu (9) asil ve (9) yedek üye, denetim kurulu (5) asil ve (5) yedek üye ile Kandıralı milletvekilleri, belediye başkanları, Kocaeli Kandıralılar Derneği başkanları ile sivil toplum kuruluşu başkanlarının yer aldığı 50 kişilik danışma kurulu üyesinin seçimi yapıldı.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL)
Ali KOCATÜRK
Erdal BAYKARA
Harun Reşit KOCAGÖZ
Mehmet BAYRAK
Abdurrahman KAYMAK
Salim YAŞAR
Engin ECEVİT
Mücahit KÜÇÜKCİCİ
Sinan YOLCU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (YEDEK)
Adem ARI
Ayhan ÖZCAN
Serkan FİLİZ
Cihan Ömer ÖNEN
İbrahim ÜZMEZ
Günay ÇÖLMEK
Mehmet Ali SEZER
Rafet SARI
Yalçın ŞAKACI
DENETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL)
Ahsen OKYAR
İbrahim YILMAZ
Fatma ÖZDAYIOĞLU
Timurçin SEVİLMİŞ
İlker ALTINTEN
DENETİM KURULU ÜYELERİ (YEDEK)
Pınar AYDOĞDU ASLAN
Ahmet KIZMAZ
Muharrem BOZ
Halit ÇETKİN
Emin AYAZ
DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
Erol KÖSE
M. Kazım DİNÇ
Hurşit GÜNEŞ
Turan SARI
Kenan EVİN
Ercüment ŞAHİN
İsmail GENÇ
Mustafa ÖĞREN
Cengiz KAN
Adnan TURAN
Abdullah KÖKTÜRK
Ali KAHRAMAN
Sadettin DÜNDAR
Yavuz GÜNEŞ
Günay GÜLCÜ
Hüseyin ACURMAN
İsmail ÇAPÇI
Recep YILDIZ
Erdoğan ALKAN
Erdoğan GÖRGÜN
Adnan DURSUN
Ali GEZER
Ali SAĞLIK
Altay ÇELEBİ
Amir ATEŞ
Aygün AYNAGÖZ
Azime TEZER
Cihat KAYMAS
Faruk AKKOYUN
Fevzi GENÇ
Hikmet ÖZDEMİR
Kamil YILMAZ
Kenan ACAR
Mehmet KANDIRA
Murat AYDOĞDU
Mustafa YILDIZ
Mustafa KÜPÇÜ
Necat ÇAKIR
Necati KORKMAZ
Orhan CAN
Recep ALP
Rüştü UYGUR
Selçuk UZTÜRK
Sertaç TUGAY
Songül FİLİZ ADIBELLİ
Teoman YELKENCİOĞLU
Tolga HAVUÇ
Türkan KANDIRALI
Ümit YILMAZ
Volkan BULGURCU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.