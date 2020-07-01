Kocaman’dan Tel Abyad gazisine ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde devam eden mayın arama sırasındaki patlamada yaralanan Kartepeli Uzman Onbaşı Hamit Akbaş'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken, genel sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.
“SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN”
Yaşadıklarını anlatan Gazi Akbaş, “Suriye’de normalleşme süreci kapsamında Tel Abyad’da görev yapıyorum. Teröristler tarafından döşenen mayınları zarar vermeden bulup imha ediyoruz. İnsanların yaşadıkları yerlere yakın patlayıcılar tespit ettik. Sivil halkın güvenliğini sağlamak için, imha ettikten sonraki kontrol sırasında yeniden patlama yaşandı. Çok şükür yaralı olarak atlattık” dedi.
“KARDEŞİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”
Başkan Kocaman, Gazi Akbaş ile sohbet ederek “Çok şükür durumu her gün daha iyiye gidiyor, tedavisinin ardından çabucak ayağa kalkabilmesi için bizde her türlü desteğimizle kardeşimizin yanındayız. Rabbim acil şifalar versin” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.