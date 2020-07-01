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01 Tem 2020 - 16:07- Gündem G: 01 Tem 2020 - 16:08

Kocaman’dan Tel Abyad gazisine ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Tel Abyad’da mayın arama çalışmaları sırasında yaralanan Kartepeli Hamit Akbaş’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde devam eden mayın arama sırasındaki patlamada yaralanan Kartepeli Uzman Onbaşı Hamit Akbaş'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken, genel sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

“SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN”

Yaşadıklarını anlatan Gazi Akbaş, “Suriye’de normalleşme süreci kapsamında Tel Abyad’da görev yapıyorum. Teröristler tarafından döşenen mayınları zarar vermeden bulup imha ediyoruz. İnsanların yaşadıkları yerlere yakın patlayıcılar tespit ettik. Sivil halkın güvenliğini sağlamak için, imha ettikten sonraki kontrol sırasında yeniden patlama yaşandı. Çok şükür yaralı olarak atlattık” dedi.

“KARDEŞİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Başkan Kocaman, Gazi Akbaş ile sohbet ederek “Çok şükür durumu her gün daha iyiye gidiyor, tedavisinin ardından çabucak ayağa kalkabilmesi için bizde her türlü desteğimizle kardeşimizin yanındayız. Rabbim acil şifalar versin” ifadelerini kullandı.

01 Tem 2020 - 16:07 - Gündem

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