Karamürsel’de kurbanlıkların yüzde 90’ı satıldı

Bayrama yaklaşık 1 ay kala Karamürsel Karapınar Mahallesi’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri, ellerinde bulunan kurbanlıklarının yüzde 90’ını şimdiden sattı. Karamürsel’de büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve aynı zamanda muhtarı olan Rasim Güvenaltın (60), “Şu anda 45 tane büyükbaş hayvanımın 40’ını sattım. Mahallemizde bu işi yapan hemen hemen herkes de benim gibi hayvanlarının yüzde 90’ını sattı” dedi.

“BÜYÜKBAŞ 2 BİN, KÜÇÜKBAŞ BİN 300 TL”

Kurbanlık fiyatları ile ilgili konuşan Güvenaltın, “Fahiş bir artış söz konusu olacağını söyleyemem ancak geçen yıldan bu yıla fiyatlarda yüzde 9 veya 10 oranında bir zam oldu. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu olamaz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 800 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL’den bin 200 TL arasındaydı. Bu sene büyükbaş hissi 2 bin, 2 bin 200 TL civarında, küçükbaş hayvan da bin 300 TL, bin 500 civarında oldu” şeklinde konuştu.