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01 Tem 2020 - 16:07- Gündem G: 01 Tem 2020 - 16:09

Başiskeleli öğrenciler 15 Temmuz için yarışacak

Başiskele Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel ödüllü yarışma düzenliyor
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15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan darbe girişiminin 4’üncü yıldönümü için Başiskele Belediyesi ve Başisele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışma düzenlenecek. Yarışma resim, şiir ve kompozisyon dallarında yapılacak. Başiskele’de ikamet eden resmî ve özel okullarda eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenecek yarışmaya, ilkokul öğrencileri resim dalında, ortaokul öğrencileri şiir dalında ve ortaöğretim öğrencileri kompozisyon dalında katılım gösterebilecek.

SON BAŞVURU 13 TEMMUZ

Yarışmaya katılan öğrencilerin ürettikleri eserleri 13 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başiskele Belediyesi’ne iletmesi gerekecek. Öğrenciler, eserlerini https://www.basiskele.bel.tr/duyuru/1/3974/15-temmuz-yarisma-sartnamesi linkinde yer alan yarışma şartnamesinde belirtilen bilgileri yazarak kultur@basiskele.bel.tr e-mail adresine veya 0533 200 41 99 numaralı WhatsApp hattına göndermeleri gerekiyor.

SÜRPRİZ ÖDÜLLER

Her öğrencinin yarışmaya en fazla bir eserle katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yarışması’nda Resim/Şiir/Kompozisyon dallarının her birinde 1’inciye bisiklet, 2’nciye bluetooth kulaklık, 3’üncüye akıllı saat ve belediyeden sürpriz hediyeler verilecek. Ödüller 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programla sahiplerine verilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, 0262 310 12 00 / 444 41 10 numaralı telefonu arayarak ya da Başiskele Belediyesi’nin www.basiskele.bel.tr adresini ziyaret ederek yarışma hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilecekler.

01 Tem 2020 - 16:07 - Gündem

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