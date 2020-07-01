Gölcük Selimiye’de kurban pazarı kurulacak

Bu yıl Kurban Bayramı’na yaklaşık bir ay kala Gölcük Belediyesi tarafından kurbanlıklar için Gölcük Selimiye Mahallesi’nde yer hazırlama çalışmaları önümüzdeki günlerde başlanacak. Kurbanlık yerleri ile ilgili kısa bir açıklama yapan Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Nuri Barış, “Kurban Bayramı’na yaklaşık bir ay var. Bu süreç içerisinde Gölcük Selimiye Mahallemizde 25 ahırlık yer hazırlamasına karar verdik. Yer hazırlandıktan sonra dışardan gelen kurbanlıklar denetimli ve kontrollü bir şekilde yerlerine alacağız” dedi.