Modern Hayvan Pazarı’nda ön kayıtlar başladı

İzmit Belediyesi, Covid-19 tehdidine karşı gerekli tedbirlerin alındığı Modern Hayvan Pazarı’nda satış yapacak olan kurbanlık hayvan satıcıları için ön kayıtlara dün itibariyle başladı. 1-2 Temmuz tarihleri arasında ön kayıt yaptıranlar kurbanlık hayvan satış yeri ücretlerini ödediği takdirde yarın (3 Temmuz) tahsis işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kurbanlık hayvanlar, 8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarına alınacak. Hayvan Pazarı’ndaki satışlar Kurban Bayramı’nın 3‘üncü gününe kadar devam edecek.