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01 Tem 2020 - 16:09- Ekonomi G: 01 Tem 2020 - 16:11

Brisa’dan yenilik

Brisa’nın hızlı bakım servisi markası Otopratik, COVID-19 salgını normalleşme sürecinde, şehirlerarası yolculukların başlaması ile birlikte ortaya çıkabilecek emniyet risklerini önlemek  için sürücülerin yanında yer alıyor. 
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Brisa’nın binek ve hafif ticari araç bakımı üzerine uzmanlaşan, hızlı bakım servis zinciri Otopratik, COVID-19 sürecindeki yeni dönemde yolculukların emniyetle gerçekleşmesi için bilgilendirme ve ücretsiz destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yazın gelmesiyle klima gazı dolumu ve klima dezenfeksiyon kampanyalarıyla da hizmet veren Otopratik, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar hizmet veriyor. Kampanya kapsamında Otopratik mağazalarında, tavsiye edilen fiyatı 200 TL olan klima gazı dolumu 150 TL, yine tavsiye edilen fiyatı 100 TL olan antibakteriyel klima dezenfeksiyonu uygulaması 50 TL olarak ücretlendiriliyor.

EMNİYETLİ SÜRÜŞ

Otopratik, araç sahiplerinin yolculuğa çıkmadan önce basit önlemlerle emniyetli bir sürüş gerçekleştirebileceklerini belirtiyor. Bununla birlikte lastiklere ve araca düzenli olarak bir uzman tarafından bakım yapılması da hem ürün ömrünü uzatıyor hem de emniyetli bir sürüş deneyimini güvence altına alıyor.

ARAÇ SAHİPLERİNİN ALMASI GEREKEN BAŞLICA ÖNLEMLER İSE ŞÖYLE:

·         Aracınızda ilk yardım çantası olduğundan emin olun.

·         Aracınızda yedek lastiğin sağlam ve havasının tam olduğundan emin olun, takım ve avadanlıklar (kriko, bijon anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida ve pense) araç üzerinde tam ve eksiksiz olarak bulundurun.

·         Aracınızda çekme halatı ve takozların olduğundan emin olun.

·         Reflektörler ve fosforlu yelekler bulundurmak olması ve yok ise tamamlanmalıdır.

·         Aracınızda her duruma karşı taşınabilir çok amaçlı elektrikli çakmak pompası ve takviye kablosu bulundurun.

·         Aracınızın iç ve dış temizliği yola çıkmadan önce yapılmalı, araç içinde kapalı alanda uzun zaman geçirileceği için aracın iç temizliğinin yapılması tozlardan olabileceği kadar temizlenmesi yolculuk edenler ve özellikle çocuklar için çok önemlidir.

·         Aracın emniyet kemerleri ve tertibatı elle teker teker kontrol edilmeli ve sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalı.

·         Uzun süre kullanılmayan araçlarda klima kompresörü bozulabilir.  Bunu engellemek için soğuk havalarda da ara ara klimanızı çalıştırmanız önemli.  Ayrıca aracınızı stop etmeden önce her zaman klimanın kapatılması gerekiyor.

·         Son olarak yola çıkmadan önce dinlenilmeli, uykulu yorgun ve alkollü yola çıkılmamalı, güvenli sürüş için kurallara tam ve eksiksiz olarak riayet edilmeli. En fazla 4 saat dinlenmeden araç kullanılmalı ve en az 30 dakika mola verilmeli ve bir gün içinde en çok 8 saat araç kullanılmalı. Eğer yolculuk 8 saatten fazla sürecek ise yedek bir sürücü ile dönüşümlü olarak araç kullanılmalı. En önemlisi gece yolculuğundan mümkün olduğu kadar kaçınılmalı ve gündüz yolculuğu tercih edilmeli.

ÜCRETSİZ BAKIM

Otopratik, yolculukların başladığı yeni dönemde Türkiye’de 60’tan fazla noktada sürücülerin yanında yer almaya devam ediyor. Sunduğu kampanya kapsamında ise 1 Temmuz 2020 tarihine dek Otopratik noktalarında, akü kontrolü ve şarjı, lastik diş derinliği kontrolü ve basınç ayarı ücretsiz sunuluyor. Bu hizmetler, lastik hava ve diş derinliği kontrolü ve ayarı, düzensiz aşınma tespiti, lastik ve jant hasar durumu kontrolü, lastik subap ve subap kapakları kontrolü, tekerlek bijon kontrolü, lastik basınç ayarı, akü kontrolleri (kutup başları, kablolar, yüzey voltajı, marş gücü) ve akü şarjını kapsıyor.

Önkoşulsuz olarak ücretsiz sunulan bu hizmetler, eğitimli ve donanımlı Otopratik ekipleri tarafından özel ekipmanlarla uygulanıyor. Otopratik mağazaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yeniden tasarlanmış, steril mağaza alanlarında hizmet sunmaya devam ediyor.

52 NOKTADA KONTROL

Tek noktada araçların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Otopratik, Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone, Lassa ve Dayton’ın yanı sıra Otopratik marka aküleri müşterilerine sunuyor. Her marka ve model binek ve hafif ticari araca yedek parça ve işçilik garantili olarak hizmet veren Otopratik mağazalarında, 52 noktanın kontrol edildiği check-up hizmetine ek olarak farklı nokta için servis ve bakım sağlanıyor. Bu hizmetler arasında başlıca; lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata ve disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor.

01 Tem 2020 - 16:09 - Ekonomi

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