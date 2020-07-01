Üretime tam destek

İzmit Belediyesi park ve bahçeler ile yol kenarlarının peyzaj çalışmaları ile çevre düzenlenmesini yapmak amacıyla kullandığı çiçekleri ve bitkileri doğrudan yerli üreticiden alacak. Çiçekleri Kartepeli yerli üreticiden almayı planlayan İzmit Belediyesi böylelikle hem Kocaelili üreticiyi ve kooperatifi güçlendirecek hem de kentin parasının kentte kalmasını sağlayacak. Üreticinin desteklenmesinin hedeflendiği proje için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Başkan Vekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Başkan Yardımcısı Ünal Özmural S.S Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ziyarette bulundu.

BİRLİKTE ÇALIŞMA

Ziyarette Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ensar Taştan ve kooperatif üyeleri Şaban Topçu, Uğur Ulusoy ve Muhittin Pilis hazır bulundu. Gerçekleşen ziyarette kooperatife ait tarım bahçeleri ve üretilen bitkiler incelenirken yapılan görüşmeler sonrasında İzmit Belediyesinin, Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ortak çalışarak belediyenin park ve bahçelerde kullandığı çiçeklerin doğrudan üreticiden alınması konusunda fikir birliğine varıldı.

“ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Kooperatif ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini ifade eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Üreten bir belediye olarak her zaman üreticimizin yanında olduğumuzu ifade ettik. Belediye olarak Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla ürünlerimizi doğrudan üreticiden alarak yerli üreticimize destek verirken kentin parasının kentte kalmasını sağlayacağız” dedi.