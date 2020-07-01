Sanayi doğalgazına indirim

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan, “2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi”ne göre, doğalgazdan elektrik üreten santrallere satılan bin metreküp gazın fiyatı yüzde 12.5 indirimle 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9.8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı yine 1400 lira olarak belirlendi. Konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında ise değişikliğe gidilmedi.
SANAYİYE DESTEK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomideki her olumlu gelişmeyi vatandaşlara yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sanayiciye verilen bu desteğin önemini vurgulayarak, “Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.