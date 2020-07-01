Airbus yaptığı açıklamada, işten çıkarma kararının düşen talep nedeniyle alındığını, koronavirüs krizinden kaynaklı olarak talebin son aylarda yüzde 40 düştüğünü belirtirken, hava yolu ile seyahat sektörünün 2023'ten önce toparlanmasının beklenmediğini de ifade etti. CEO Guillaume Faury yaptığı basın açıklamasında, "Şu ana kadar aldığımız tedbirler bize global pandeminin ilk şokunu absorbe etme imkanı verdi. Şimdi, bizim faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz ve krizden sağlıklı şekilde, global havacılık lideri olarak çıkmamızı sağlayacak adımlar atmamız gerekli" dedi.
01 Tem 2020 - 16:13- Ekonomi Güncelleme: 01 Tem 2020 - 16:14
Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeniden yapılanma planı açıklayan Airbus SE, 2021 yaz sonuna kadar yaklaşık 15 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.