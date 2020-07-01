Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Airbus yaptığı açıklamada, işten çıkarma kararının düşen talep nedeniyle alındığını, koronavirüs krizinden kaynaklı olarak talebin son aylarda yüzde 40 düştüğünü belirtirken, hava yolu ile seyahat sektörünün 2023'ten önce toparlanmasının beklenmediğini de ifade etti. CEO Guillaume Faury yaptığı basın açıklamasında, "Şu ana kadar aldığımız tedbirler bize global pandeminin ilk şokunu absorbe etme imkanı verdi. Şimdi, bizim faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz ve krizden sağlıklı şekilde, global havacılık lideri olarak çıkmamızı sağlayacak adımlar atmamız gerekli" dedi.