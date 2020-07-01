2017 yılında rafa kaldırılan kıdem tazminatı fonu Hükümetin talebi ile yeniden gündeme geldi. 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kapsamında, kıdem tazminatının fona devredilmesi öngörülüyor. Kocaeli Gazetesi olarak vatandaşın konu ile ilgili görüşlerini öğrenmek amacıyla sokağa indik. Vatandaşların çoğu uygulamanın yanlış olacağını düşünürken bazı vatandaşlar ise uygulamaya sıcak bakıyor.

“AKLI BAŞINDA OLAN BUNU KALDIRMAZ”

Konuyla ilgili görüş belirten Cemal Yıldız, “İşçinin tek güvencesi kıdem tazminatıdır. İnsanlar emekli olduğunda rahat etmek istiyor. İnsanların tek kaygısı kendileri değil ki çocuklarını da düşünüyorlar. Örneğin çocuklarını evlendirebilecekleri bir birikimleri olmalı bu noktada insanlar kıdem tazminatına güveniyorlar. Hiçbir aklı başında olan insan kıdem tazminatının kaldırılmasını istemez. Ben 2007’de emekli oldum aylık bağlanma oranı o zamandan beri düşüyor. Ben böyle bir uygulamayı desteklemiyorum” dedi.

“TEK TUTUNMA KAYNAKLARI KIDEM”

Özgür Malçok, “Bu tasarıyı sunanlar akıllarını peynir ekmekle yemişler. İşçinin elinde bir tek kıdem tazminatı kaldı. Verginin hiçbir diliminden para kaçırmayan tek kesim işçiler ve memurlardır. Bu insanların ellerindeki tek tutunma kaynağı kıdem tazminatlarıdır. Onu da alırsanız bir şeyleri kalmıyor” ifadelerini kullandı.

“İKİ ÇOCUĞUMU DA YAKIYORLAR”

Kayhan Arat, “Bir tek o kalmıştı, iktidar onu da kaldırıyor. Bundan sonra emekli olacağım rahat edeceğim diye kimse akıllarına getirmesin. Ben emekliyim. Fakat çocuklarım var. Birinin emekli olmasına üç senesi kaldı, diğeri ise daha 4 senedir sigortalı. İkisini de yakıyorlar. Kıdem tazminatına güvenip hareket ediyorlardı. Bana, yandık baba diyorlar” şeklinde konuştu.

“ZAMANLAMA DOĞRU DEĞİL”

Çağlar Gemici, “Detaylarını çok bilmiyorum. Malum pandemi iş kaygısı getirdi. Normalleşme isteniyor. Fakat plansızlık olduğu için handikaplar çok fazla. Benim anladığım hazır süreç sıkıntılıyken, kimse bununla ilgilenemezken, aradan geçirilmek isteniyor. Bunlar bizde ampulü yakıp şüphe uyandırmak istiyorlar, dikkat dağıtılıyor. Bence zamanlama doğru değil” ifadelerini kullandı.

“HAYAT PAHALI DİYE BİR ŞEY YOK”

Ali Ekrem, “Kıdem tazminatı kaldırılmıyor. Emekli olduğunda bu birikim sana yansıtılacak. Adamlar bu parayı sana verirse yersin, içersin, bitirirsin sonra param yok diye ağlanmaya başlarsın. Ben yeni uygulamayı gerekli görüyorum. Sonra para bitince, hayat pahalı diye bir şey yok” sözlerine yer verdi.