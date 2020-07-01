Şeker: Gebze-Darıca Metrosu 2023’te hizmette

AKP Kocaeli Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Memişoğlu Apaydın ile Gebze – Darıca Metro Şantiye alanında bir araya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyarette Şeker’e AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay eşlik etti.

“15,4 KM’LİK METRO HATTI”

Metro şantiye alanına Marmaray Bölge Müdürü ile ziyarette bulunan ve burada yetkililerden bilgi alan Şeker, “Gebze-Darıca Metrosu 15,4 kilometrelik iki adet metro hattından oluşmakta. Bu hatlar üzerinde 5 adeti aç-kapa ve 6 adeti tünel tipi olmak üzere toplamda 11 adet istasyon, bir adet depo sahası ve kontrol merkezi bulunmaktadır. Darıca Sahil İstasyonu’nda çevre çitleri tamamlanmış, mobese deplasmanı yapılmış elektrik ve İSU deplasman çalışmaları devam etmekte. Darıca Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’nda çevre çiti ve peyzaj sökümü tamamlanmış kazı-destek çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Tüm istasyonlarımızda çalışmalar hummalı şekilde sürüyor” dedi.

“İLERDE SABİHA GÖKÇEN’E BAĞLANACAK”

Şeker; "Hummalı bir şekilde çalışmalarına devam edilen Gebze – Darıca Metrosu’nun ileriki dönem için yapılan planlamalar doğrultusunda Marmaray hattı ile entegrasyonun sağlanmasının ardından Darıca’dan Halkalı’ya kadar, Sabiha Gökçen entegrasyonunun sağlanması ile de havalimanına kadar raylı sistemle ulaşım imkanı sağlanacak. Yapmış olduğumuz ziyarette bakanlık ve yüklenici firma yetkililerinden aldığım bilgiler doğrultusunda hemşerilerimize şu müjdeyi verebiliriz; ilimizin ilk metro hattı Gebze-Darıca Metrosu nasipse Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, yani 2023’te vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” ifadelerine yer verdi.