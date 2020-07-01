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01 Tem 2020 - 16:18- Gündem G: 01 Tem 2020 - 16:19

Vali Yavuz, kurumlardan brifing almaya devam ediyor

Kurumların çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Seddar Yavuz, Yatırım İzleme, Rehberlik ve Denetim, Strateji ve Koordinasyon, 112 Acil Çağrı Merkezi, İdari ve Mali İşler, Hukuk İşleri ile Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlerinden brifing aldı
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Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve Vali Yardımcısı Osman Ekşi ile toplantıda hazır bulunan; Yatırım İzleme, Rehberlik ve Denetim, Strateji ve Koordinasyon, 112 Acil Çağrı Merkezi, İdari ve Mali İşler, Hukuk İşleri ile Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürleri; görev alanları, projeler, devam eden yatırımlar, personel durumu ve kurumların sorumluluk alanlarıyla ilgili Vali Seddar Yavuz’a kapsamlı brifingde bulundular.

“SORUMLULUK BİLİNCİ İLE GÖREV YAPILMALI”

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak sorumluluk bilinci içerisinde çalışılmasının önemine değinen Vali Yavuz, “Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması sırasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması büyük önem taşır. Buna binaen yardımlaşmanın arttırılmasında kaynakların daha etkili, verimli, tasarruflu kullanılmasında kamu kurum ve kuruluş amirleri sorumluluk bilinci içinde görev yapmalıdır” diyerek YİKOB birim müdürlerine özverili çalışmalarda bulunmalarından dolayı teşekkür etti.

01 Tem 2020 - 16:18 - Gündem

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