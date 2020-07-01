YRP Gölcük’te görev dağılımı tamam

Yeniden Refah Partisi Gölcük’te sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan Kurucu İlçe Başkanı Yaşar Ergün’ün yerine göreve atanan Mustafa Bayazıt, basına önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Bayazıt, “Kurucu İlçe Başkanımız Sayın Yaşar Ergün’ün görevinden ayrılmasıyla ilçe teşkilatımız için yeni bir süreç başlamış bulunmaktadır. Derin misyonumuz, geniş vizyonumuz, üretken aksiyonumuz, genç ve dinamik kadromuz ile Gölcük siyasetine nezaket, zarafet ve kalite kazandıracağız” dedi.
“ÇİFTÇİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ”
Yaşanan sel felaketinin ardından çiftçilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayan Bayazıt, öte yandan Yeniden Refah Partisi’nin ülke genelinde Kızılay’a kan bağışı kampanyasında Gölcük İlçe Teşkilatı olarak 45 ünite kan verdiklerini açıkladı. Son olarak Bayazıt, “Genel Başkanımız Sn. Dr. Fatih Erbakan bey ve kıymetli İl Başkanımız Sn. Mehmet Aras beyin görevi tevdi ettiği andan itibaren hep birlikte uzun soluklu bir yola çıktık. Rabbim bu yolda muvaffakkiyetler nasip eylesin” şeklinde konuştu.
YRP GÖLCÜK İLÇE YÖNETİMİ GÖREV DAĞILIMI
Mustafa Bayazıt: İlçe Başkanı
Altan Aygün: Siyasi İşler Başkanı
Yasin Alp: Teşkilat Başkanı
Yakup Delikara: Sekreter
Emirhan Şimşek: Tanıtım ve Medya Başkanı
Muhsin Çetin: Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı
Hakan Uzun: STK ve Halkla İlişkiler Başkanı
Caner Çelik: Ekonomik İşler Başkanı
Adem Kaymak: Sosyal İşler Başkanı
Burak Sarıca: Dış İlişkiler Başkanı
Uğur Toluç: Mahalli İdareler Başkanı
Soner Çelik: Ar-Ge Başkanı
Kenan Buyuran: Muhasip
DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Osman Uçar
Vedat Şenol
İlker Gülezer
Cihan Ünal
Cihat Çavuş
Hasan Korkmaz
Bilal Türkmen
Osman Ayyıldız
Fatih Saral
Bülent Atasoy
Ali Bal
Enes Furkan Sarı
Hüseyin Başbozkurt
Murat Gör
Kadir Demir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.