YRP Gölcük’te görev dağılımı tamam

Yeniden Refah Partisi Gölcük’te sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan Kurucu İlçe Başkanı Yaşar Ergün’ün yerine göreve atanan Mustafa Bayazıt, basına önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Bayazıt, “Kurucu İlçe Başkanımız Sayın Yaşar Ergün’ün görevinden ayrılmasıyla ilçe teşkilatımız için yeni bir süreç başlamış bulunmaktadır. Derin misyonumuz, geniş vizyonumuz, üretken aksiyonumuz, genç ve dinamik kadromuz ile Gölcük siyasetine nezaket, zarafet ve kalite kazandıracağız” dedi.

“ÇİFTÇİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ”

Yaşanan sel felaketinin ardından çiftçilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurgulayan Bayazıt, öte yandan Yeniden Refah Partisi’nin ülke genelinde Kızılay’a kan bağışı kampanyasında Gölcük İlçe Teşkilatı olarak 45 ünite kan verdiklerini açıkladı. Son olarak Bayazıt, “Genel Başkanımız Sn. Dr. Fatih Erbakan bey ve kıymetli İl Başkanımız Sn. Mehmet Aras beyin görevi tevdi ettiği andan itibaren hep birlikte uzun soluklu bir yola çıktık. Rabbim bu yolda muvaffakkiyetler nasip eylesin” şeklinde konuştu.

YRP GÖLCÜK İLÇE YÖNETİMİ GÖREV DAĞILIMI

Mustafa Bayazıt: İlçe Başkanı

Altan Aygün: Siyasi İşler Başkanı

Yasin Alp: Teşkilat Başkanı

Yakup Delikara: Sekreter

Emirhan Şimşek: Tanıtım ve Medya Başkanı

Muhsin Çetin: Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı

Hakan Uzun: STK ve Halkla İlişkiler Başkanı

Caner Çelik: Ekonomik İşler Başkanı

Adem Kaymak: Sosyal İşler Başkanı

Burak Sarıca: Dış İlişkiler Başkanı

Uğur Toluç: Mahalli İdareler Başkanı

Soner Çelik: Ar-Ge Başkanı

Kenan Buyuran: Muhasip

DİĞER YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Osman Uçar

Vedat Şenol

İlker Gülezer

Cihan Ünal

Cihat Çavuş

Hasan Korkmaz

Bilal Türkmen

Osman Ayyıldız

Fatih Saral

Bülent Atasoy

Ali Bal

Enes Furkan Sarı

Hüseyin Başbozkurt

Murat Gör

Kadir Demir