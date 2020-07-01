Gölcük-Gebze artık komşu oldu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Otogarı’ndan kalkan ve dün ilk seferini saat 06.00’da yapan, Gölcük – Gebze arasında yolucu taşıyacak Hat 700’ün ile seyahatine katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park Genel Müdürü Salih Kumbar ve birim müdürleri ile ilk yolcular da Başkan Sezer’e eşlik etti.

GÖLCÜK-GEBZE HATTI

Hat 700 seferleriyle, iki yakanın birleştiğine dikkat çeken ve Gölcük ile Gebze’nin komşu olduğunu belirten Başkan Sezer, “Önemli bir eksik giderilmiş oldu. Bu önemli anı ben de yaşamak istedim. Bismillah diyerek, saat 06.00 - Gölcük Otogarı’nda yerimi aldım ve Gölcük- Gebze Hat 700'ün ilk seyahatine katıldım. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İSTANBUL’A ULAŞIM KOLAY

Hat 700 ile sağlanan ulaşım kolaylığıyla ilgili de bilgi veren Başkan Sezer, “Yolcularımız, Hat 700’ün son durağı olan Gebze Fatih Tren İstasyonu'ndan Marmaray'a, Gebze D-100 duraklarından da aktarma yaparak; Hat 250G ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Hat 200 ile de Kartal Metrosu'na ulaşabilecekler. Artık belediye otobüslerimiz ile Gölcük’ten Gebze’ye ve İstanbul’a ulaşım çok daha kolay olacak” dedi.