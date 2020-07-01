Yavuz’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Önceki gün Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Vali Seddar Yavuz’u ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.