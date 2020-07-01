CHP Kocaeli, Çayırova İlçe Örgütü’nü ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi göreve geldikten sonra araya giren pandemi dönemi sebebi ile ertelediği kabul ziyaretlerinin bir diğerini CHP Çayırova İlçe Örgütü ile gerçekleştirdi. CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek ve yönetimi, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimini partinin il binasında ziyaret etti.

İLÇE ÖRGÜTÜNE TEŞEKKÜR

CHP Çayırova İlçe Örgütü’ne ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Yıldızlı, “Pandemi nedeni ile ertelediğimiz kabul ziyaretlerimizi yeniden başlattık. Bugünde Çayıorva ilçemizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çayırova İlçe Başkanımız Cihan Soyluçiçek ve ilçe yönetimi nezdinde tüm örgüte salgın sürecinde bölgede sürdürdükleri fedakarca çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

ÇAYIROVA’DAN JEST

Çayırova İlçe Kadın Kolu Başkanı Fadime İlhan, geçtiğimiz babalar günü dolayısıyla İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’ya hediye takdim etti. Çayırova İlçe Yönetimi İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Zeki Karakadılar’a da kongre süreçlerini tebrik etmek amacıyla hediye takdiminde bulundu.