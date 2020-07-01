İnternet kafeler ve oyun salonları açıldı

Normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz’dan itibaren internet kafeler ve oyun salonları açıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde esnaf kepenklerini tekrar açarken oyun salonu Tekno Park’ın sahibi Cihan Nergis normalleşme sürecini değerlendirdi. Nergis, “16 Mart tarihinden beri kapalıyız. İşimizi özlemiştik, bugün itibariyle dükkanımızı açtık. Mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak işletmemizi hazırladık ve halkımızın hizmetine hazırız.” dedi.

"BORÇLARIMIZI ÖDEYECEĞİZ"

Bankaların destek kredileri sayesinde çok büyük bir problem yaşamadıklarını dile getiren Nergis, “Ufak tefek sıkıntılarımız oldu. Fakat onları da esnafa destek kredisi alarak atlattık. Şimdi dükkanlarımızı açmamızla birlikte borçlarımızı da ödeyeceğiz. Destek kredilerinin, düşük faizleri bizleri zorlamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

"HİJYEN KURALLARINA UYARAK ATLATACAĞIZ"

Diğer oyun salonları sahiplerine de seslenen Cihan Nergis, “Bu süreci salon sahipleri olarak eminim ki sağlık bakanımızın belirttiği kurallara uyarak aşacağız. Pandeminin yayılmasıyla birlikte ben bir oyun salonu sahibi olarak diyebilirim ki devletimiz bizim yanımızda olmayı başardı. Bizlerde bu süreci hem halkımız hem de devletimizle birlikte hijyen kurallarına en üst seviyede uyarak atlatacağız.” dedi.

Doğanay YILMAZ