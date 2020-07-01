Çocuğa cinsel istismardan aranıyordu! Yakalandı...

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 15 yıl 7 ay 15 gün ağır hapis cezası ile cezası ile aranan A.Ö. (46) isimli şahsın Kandıra ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.