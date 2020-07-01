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01 Tem 2020 - 16:54- Gündem G: 01 Tem 2020 - 16:56

Çocuğa cinsel istismardan aranıyordu! Yakalandı...

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.  

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 15 yıl 7 ay 15 gün ağır hapis cezası ile cezası ile aranan A.Ö. (46) isimli şahsın Kandıra ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01 Tem 2020 - 16:54 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

izmitli - Allah belasını versin. Hapis cezası yetmez ama evet.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 17:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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