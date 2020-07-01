Başkan Yıldızlı, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Sivas Madımak Oteli’nde 27 yıl önce hala sönmeyen bir yangın başladı. Halkı kin ve nefrete iterek sokaklara dökenler, her daim barıştan, hoşgörüden, kardeşçe yaşamaktan yana olan onlarca güzel yürekli insanı diri diri ateşe verdi. Bu ülkeye bağımsızlığını kazandırmak için kardeşçe omuz omuza canı pahasına savaşan Anadolu toprağının insanlarından, atalarımızdan bize miras kalan hoşgörüyü, barış dilini ret ederek toplumu kin ve nefrete sevk edenlerin tek amacı var. O da ülkemizi bölme gayesidir. Madımak’ta başlayan yangın,idam cezasının kaldırılması sonrası 33 sanıktan 13’ünün serbest bırakılması, 7’sinin hala firari olması, yakalanamayan firarilerden birinin yıllar sonra Sivas’ta kendi evinde öldüğü ortaya çıkması ve dosyasının zamana aşımına uğrayarak düşmesi ve daha nice suçluları aklama çabaları bugün hala yüreklerimizi yakıyor. Bu ateşin bir nebze olsun söndürmek için hala adalet arayışımız sürüyor. Bu kişilere karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdi mücadelesini sürdürecek, kendi içinde barındırmayacak ve o suçluları da onları saklayanları da elbet bulacaktır. Madımak’ı unutmayacak ve unutturmayacağız. Yıllardır yüreğimizde sönmeyen yangına rağmen bizler asla ve asla onlar gibi kin ve nefretle hareket etmeyeceğiz. Bir daha böyle bir acının veya benzerlerinin yaşanmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Madımak katliamında yiten her bir canımızı özlemle, hasretle ve minnetle anıyorum”
01 Tem 2020 - 16:59- Siyaset Güncelleme: 01 Tem 2020 - 17:02
Başkan Yıldızlı’dan sönmeyen ateş Madımak mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı Sivas Madımak katliamının 27. yılı sebebi ile bir mesaj yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.