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01 Tem 2020 - 17:28- Gündem G: 01 Tem 2020 - 17:32

Otomotiv devlerine rekabet soruşturması!

Beşli Grup olarak adlandırılan Almanya’da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
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Yapılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 11 Haziran tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulunca "Beşli Grup" arasındaki güvenliğe ilişkin iş birliği kapsamında radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili iş birliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi, sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulgular ciddi ve yeterli bulunarak bahsi geçen karar ve eylemler yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin Türkiye'de etki doğurup doğurmadığının tespitine yönelik olarak Audi AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG, Bayerische Motoren Werke AG hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK OLMASI ŞARTI ARANMIYOR

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasak. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 2. maddesi uyarınca “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar”, anılan Kanun'un kapsamını oluşturuyor. Türkiye piyasasında rekabeti kısıtlayıcı bir ihlalden söz edebilmek için teşebbüslerin mutlaka Türkiye'de yerleşik olması şartı aranmıyor. Yurt dışında rekabeti kısıtlayıcı davranış içine giren teşebbüslerin faaliyetlerinin de Türkiye piyasalarını etkilemesi söz konusu olduğunda Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun'daki yetkilerini kullanabilecek.

01 Tem 2020 - 17:28 - Gündem

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