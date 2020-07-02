Yumurta hastalığa sebep oluyor!

Dünya genelinde yapılan geniş kapsamlı araştırmalar kandaki kolesterol düzeyi ile koroner kalp hastalıkları arasında bir ilişkinin olduğunu, kan kolesterolü yüksek olan kişilerin kolesterol düzeylerinin tedavi ile düşürülerek kalp hastalığı riskinin azaldığını ispatlıyor. Daha önemlisi düşük kolesterollü bir diyet ile beslenen Japonların, Hawai ve San Francisco'ya göç etmelerinden sonra değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak hem kan kolesterol düzeylerinin yükseldiğini hem de kalp hastalıklarının görülme sıklığının arttığını gösteriyor.

Deneysel hayvan araştırmaları ise kolesterolü yüksek besinlerle beslenmenin damar sertliği dediğimiz ateroskleroza yol açtığını kanıtlandı.

Yumurta tüketiminin kandaki kolesterol düzeyine ne derece yansıdığı önemli bir konu. Araştırmalar alınan her 100 mg kolesterolün toplam kolesterolü 2-3 mg artırdığını ve bu artışın da yüzde 70 kadarının LDL dediğimiz kolesterolü yükselttiğini gösteriyor.

İYİ VE KÖTÜ KOLESTEROLÜ YÜKSELTİR

Kısacası yumurta yiyen herkesin kanında hem kolesterol hem de LDL kolesterol yükselmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu Akdeniz ve vejetaryen tipi beslenmeye yumurta eklenmesi durumunda kolesterol düzeyinin çok ciddi şekilde yükselmesidir.

Kolesterolden zengin beslenen bir bireyin beslenmesine ekstra kolesterol içeren yumurta gibi yiyeceklerin eklenmesi kan kolesterol düzeyini anlamlı olarak artırmamaktadır.

Yeni Asır'ın haberine göre, yumurta her ne kadar kolesterolden zengin olsa da doymuş yağ içeriği düşük olduğu için kan kolesterol düzeyini yükseltme etkisi; kırmızı et ve tereyağı gibi hem doymuş yağı hem de kolesterolü yüksek besinlere göre daha azdır.