Kabotaj Bayramı’nda denize çelenk bıraktılar

Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırılmış, 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edilmişti. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren ve her yıl 1 Temmuz'da kutlanan Kabotaj Bayramı nedeniyle Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törenin ardından Atatürk ve deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.
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Törene Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Deniz Piyade Albay Bedri Yalçın, İzmit Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Salih Recep ve davetliler katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.