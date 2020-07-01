CHP Kocaeli, Gürbüz Çapan ve Müslim Sarı’yı ağırladı

İstanbul Esenyurt kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi geçmiş dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimini ziyaret etti. Başkan Yıldız ve il yönetiminin yanı sıra CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız da ziyarette hazır bulundu.
YENİ DÖNEMDE BAŞARILAR DİLEDİLER
Gürbüz Çapan ve Müslim Sarı, hem İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimine hem de partinin ilçe başkanlarına yeni dönemdeki görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını aktaran Başkan Yıldızlı, “Sizleri il örgütümüzde ağırlamaktan onur duyduk. Kıymetli ziyaretiniz ve güzel temennileriniz için sizlere tüm örgütümüz adına teşekkür ediyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.