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01 Tem 2020 - 17:50- Siyaset G: 01 Tem 2020 - 17:53

DYP'den 'kadının adı yok' açıklaması

Doğru Yol Partisi (DYP) GİK Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aygül Horasan, Kadının adı yok açıklamasına tepki gösterdi
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Horosan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "AK Parti grup başvekili Özlem Zengi'nin TBMM genel kurulunda, AKP iktidarından önce Kadının adı yoktu söylemeni şiddetle kınıyorum Zengi'nin derhal tüm Türk kadınlarından özür dilemesini bekliyorum.  Sayın Zengine tarihi bir kez daha hatırlatmak isterim. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1930, 8 Şubat 1935 yılında TBMM 5. Dönem seçimlerinde meclise giren17 kadın milletvekili, ilk Kadın Belediye Başkanı 1950 Mersin, ilk Kadın Bakan 1971, ilk Kadın Başbakan 1993 Kurtuluş Savaşı'mızda mücadeleleriyle tarihe imza atan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alan Halide Onbaşı (Halide Edip Adıvar), Nezahat Onbaşı, İnebolulu Şerife Bacı, Erzurumlu Kara Fatma Fatma Seher Erden, Kastamonulu Halime Çavuş ve Hafız Selman izbeli, Gördesli Makbule, Aydınlı Emir Ayşe, Adanalı Tayyar Rahmiye 7.alayın simgesi Nezahat Onbaşı ve daha yüzlercesi .Ruhları şad olsun minnetle bir kez daha anlıyorum. Sayın Zengin 1990 yılında mezun olup avukatlık mesleğini adım atmış, hemen akabinde öğretmenlik ve TV'de yapımcılık ve sunuculuk yapmıştır. Zengi'nin bu talihsiz açıklamasının dayanağı kurucu üyesi olduğu iki Kadın Derneği olsa gerek ama bu hanımefendi unutmamalı ki ilk Kadın Cemiyeti 1919'da kurulmuştur.  Özlem Zengin Türk kadınına hakaret niteliğindeki açıklamasından ötürü gaf üstüne gaf yapmayı bırakarak derhal özür dilemeli ve tüm enerjisini bahsettiği dönemde artan kadın cinayetlerini önlemede etkin olarak kullanılmalıdır. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk 'ün şu sözleriyle bitirmek isterim. 'Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez."

01 Tem 2020 - 17:50 - Siyaset

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