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01 Tem 2020 - 19:29- Gündem G: 01 Tem 2020 - 19:33

“Bugün sizlerle son mesajımı paylaşacağım”

Sosyal medya ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım. Sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyaya yönelik kapsamlı bir hukuki düzenlemenin yolda olduğunu duyurmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’den dikkat çeken bir adım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım” dedi. Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü;

*Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir.

*Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.

“VAHİM BİR TEHDİT ORTAMINI KÖKLEŞTİRMİŞTİR”

*İtibar suikastlarının kurgu mekânı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir.

*İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.

“TÜMDEN ASKIYA ALIYORUM”

*Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.

*Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.

01 Tem 2020 - 19:29 - Gündem

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