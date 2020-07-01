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01 Tem 2020 - 22:45- Gündem G: 01 Tem 2020 - 22:49

İzmit Belediyesi’nde bayrak değişimi

İzmit Belediyesi; verimliliği arttırmak, üretkenliğin sürdürebilirliğini sağlamak, var olan etkinliği rotasyonlarla güçlendirmek için bünyesinde bulunan 3 müdürlükte bayrak değişimi gerçekleştirdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesinde bayrak değişimi gerçekleşen müdürlükler şu şekilde;
• Aynı zamanda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevini de icra eden Hüseyin Demirkır’ın üstlendiği Zabıta Müdürlüğü görevine İzmit Sivil Savunma Uzmanı Ümit Fındık.


• Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp’in yerine, KOÜ Gölcük Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ali İhsan Engür.

• İmar ve Şehircilik Müdürü Reyhan Erbayrak’ın yerine, Kandıra Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak Çetin Düzgün.

01 Tem 2020 - 22:45 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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