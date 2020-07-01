İzmit Belediyesi’nde bayrak değişimi

İzmit Belediyesinde bayrak değişimi gerçekleşen müdürlükler şu şekilde;
• Aynı zamanda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevini de icra eden Hüseyin Demirkır’ın üstlendiği Zabıta Müdürlüğü görevine İzmit Sivil Savunma Uzmanı Ümit Fındık.
• Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp’in yerine, KOÜ Gölcük Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ali İhsan Engür.
• İmar ve Şehircilik Müdürü Reyhan Erbayrak’ın yerine, Kandıra Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak Çetin Düzgün.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.