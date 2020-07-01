İzmit Belediyesi’nde bayrak değişimi

İzmit Belediyesinde bayrak değişimi gerçekleşen müdürlükler şu şekilde;

• Aynı zamanda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevini de icra eden Hüseyin Demirkır’ın üstlendiği Zabıta Müdürlüğü görevine İzmit Sivil Savunma Uzmanı Ümit Fındık.



• Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp’in yerine, KOÜ Gölcük Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ali İhsan Engür.

• İmar ve Şehircilik Müdürü Reyhan Erbayrak’ın yerine, Kandıra Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak Çetin Düzgün.