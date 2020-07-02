Hürriyet: Kocaelili üreticiyi güçlendirelim istiyoruz

İzmit Belediyesi, park ve bahçeler ile yol kenarlarının peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlenmesini yapmak amacıyla kullandığı çiçekleri ve bitkileri doğrudan yerli üreticiden almak için bugün ilk adımı attı. Kartepe S.S. Büyük Derbent Tarımsal Kalınma Kooperatifi’nde yönetim ile bir araya gelen Hürriyet, burada ön protokol imzaladı. Toplantıya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ensar Taştan ve kooperatif yöneticileri Şaban Topçu, Cihan Gündeş, Necati Tankut, Akif Ejderoğlu, üreticiler ve üyeler katılım sağladı.

“PARALAR KENT İÇİNDE KALMALI”

Sohbet ortamında gerçekleşen anlaşmada konuşan Hürriyet, “Biz hizmet alanında uğraşan kamu kuruluşuyuz. En çok hizmet alanımız park bahçeler. Her şeyimi dışarıdan satın alma yoluyla alıyoruz. Tabi ki yüklü alımlar olduğu için ihale yapmak zorundayız. Bu ihalelere büyük firmalar giriyor; bunlar da kent dışı büyük firmalar. Bu firmalarla kentimiz mücadele edemiyor. Bizim millete verdiğimiz sözler çerçevesinde bu paralar kent dışına çıkmamalı, kent içinde kalmalı diyorduk. Biz de bu kooperatiften alacağımız şeyleri sizden almak istedik. Kocaelili üreticiyi güçlendirelim, kalkındıralım istiyoruz. Ben “İzmit Belediye Başkanıyım ama kooperatif Kartepe’de konuşlanmış” sorusu gelebilir. İzmit’te böyle bir kurulu kooperatif yok. Daha çok tarım ürünleri üreten yerli üreticiler var. İzmit’te ne yazık ki çok fazla üretici ve kurulmuş bir yapı yok. Yarın bir gün belki İzmit’te de kooperatifçiliği ve dayanışmayı teşvik ederiz diye düşündük. Umarım gönlümüze göre, dilediğimiz gibi olur” dedi.

“KOCAELİ’YE FAYDASI OLSUN”

Kooperatif hakkında da konuşan Hürriyet, “60 üyesi var kooperatifimizin. Bir taşla 60 üyeye ve onun aileleriyle birlikte birçok insana ulaşmış olacağız. Faydamız olmuş olacak. Bundan sonra ürünlerimizi buradaki kooperatifimizden alacağız. Bu dayanışmayı güçlendirmek bizim için çok çok kıymetli. Biz de bu anlamda üretimi desteklemek istiyoruz gücümüzü yettiğince. Bunu dışardan almak yerine sizden almayı tercih ettik. İzmit’e de, Kartepe’ye, Kocaeli’ye faydası olan bir anlaşma olsun istiyorum. Bu bölgeye de uzanmış olmak güzel oldu. Kooperatifçiliği desteklemeyi buradan başlatmış olduk.Köprü olma görevi göreceğiz” ifadelerinde bulundu.

“EN BÜYÜK SIKINTIMIZ SATAMAMAK”

Büyük Derbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ensar Taştan, “En büyük sıkıntımız ürettiğimiz ürünleri satamamak. İnşallah bundan sonra sizin sayenizde ürün çeşitliliği ve üretim üst seviyeye çıkacaktır. Üye arkadaşlar bu konuda çok heyecanlılar. Üretimin karşılığını bulamadıkları için yapabilecekleri birçok şeyi yapamıyorlar. Bu işin önünü açan insan olacaksınız” dedi.

“ÜRETİCİ PARA KAZANMAK ZORUNDA”

Taştan’ın ardından konuşan Başkan Yardımcısı Özmural, “Ekonomik getirilen az olmasından dolayı biraz ufuklar dar. Kooperatif bu sektörde bir yere gidecekse Hollanda’yı, başka ülkeleri gezip ufuk geliştirmesi lazım. Belki bunlarda belediye olarak teknik gezileri birlikte yapabiliriz. Her şeyden evvel buradaki üretici para kazanmak zorunda. Bunun başka şekli yok. İyi kooperatiflerin temelinde şeffaflık var. Burada belki çok küçük bir toplantı yapıyoruz ama bu süreç zaman içinde büyüyebilir. Yeter ki birbirimize karşı şeffaf, adil yönetim tarzını sağlayalım. Üreticiyle beraber yol yürümek durumundayız. Önümüzdeki yılları planlayarak yürüyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“SONBAHARI PLANLIYORUZ”

Hürriyet ve katılımcılar birlikte alanı gezerken, Hürriyet gezide alan hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Ünal Özmural, “İzmit’te 500’ün üzerinde parkımız var. Buranın işletmesi çok önemli. Görsellikten fedakarlık yapamayız. Burada doğru yerde doğru zamanda bu işleri yapmak önemli. Şimdi sohbaharı planlıyoruz. 2021’i oturup planlamamız lazım” dedi. Alan gezisinin ardından Hürriyet ve Başkan Ensar Taştan ön protokolü imzaladı.