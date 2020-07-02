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02 Tem 2020 - 09:03- Asayiş G: 02 Tem 2020 - 12:48

Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Gebze'de içme suyu şebekesine ait ana boru patladı. Yolda dev çukur oluşurken onlarca ev sular altında kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, gece 00.30 sıralarında Gebze Güzeller Mahallesi ile Arapçeşme Mahallesi’ni birbirinden ayıran Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İçme suyunun geçtiği ana boru henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Borudan fışkıran sular caddeye taştı. Sokaklar ve evler sular altında kalırken, vatandaşlar hemen yetkilileri haber verdi. Kısa sürede olay yerine İSU görevlileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Onlarca ev sular altında kalırken, vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye görevlileri evlere dolan suyu tahliye etmek için uğraştı. Caddelere akan kum ve çamur sebebiyle temizlik ekipleri uzun süre ter döktü. Yolda ise dev çukur oluştu. İtfaiye ekiplerinin cadde, sokak ve evlere dolan suyu tahliye etmek için çalışması sürüyor.

02 Tem 2020 - 09:03 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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