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02 Tem 2020 - 09:36- Gündem G: 02 Tem 2020 - 12:21

Müzisyenlerden sessiz çığlık

Kocaeli Müzisyenleri, Sahne ve Set Çalışanları Derneği (KOMSDER), eğlence sektöründe yasakların devam etmesine karşılık sessiz bir eylem gerçekleştirdi
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COVİD-19 önlemleri kapsamında 1 Haziran’dan itibaren normalleşme adımları atılırken, eğlence sektörü bu adımlardan payını almamıştı. Kocaeli Müzisyenleri, Sahne ve Set Çalışanları Derneği (KOMSDER), eğlence sektöründe yasakların devam etmesine karşılık sessiz bir eylem gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Yetgin Kunter öncülüğünde bir araya gelen müzisyenler, enstrümanlarını yere koyarak bu durumu protesto etti.

ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen protestoda kısa bir konuşma yapan Kunter, “Normal hayata dönüldü ve bütün iş yerlerine yeniden çalışma izni verildi, sadece eğlence sektörüne yasak devam ediyor. Biz bütün iş yerlerinin yaptığı gibi eğlence sektöründe de istenecek kurallara uymaya hazırız. Bu sektörde binlerce emekçi aylardır işsiz ve evlerine ekmek götüremiyorlar. Buna rağmen biz yardım değil, çalışmak istiyoruz. Devletin sesimizi duymasını istiyoruz” dedi.

02 Tem 2020 - 09:36 - Gündem

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