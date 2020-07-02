Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
02 Tem 2020 - 09:41- Gündem G: 02 Tem 2020 - 12:49

Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaşım başlıyor

4 Temmuz’da seferlerine başlayacak 800C ve 800K hatları, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları mavi bayraklı sahillere aktarmasız ulaştıracak
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaştıracak. 4 Temmuz’da ilk seferini gerçekleştirecek 800C ve 800K numaralı otobüsler, yaz boyunca devam edecek. Ayrıntılı saat ve güzergah bilgileri www.e-komobil.com adresinden öğrenilebilecek.

800C İLE CEBECİ’YE AKTARMASIZ ULAŞIN

800C hattı ile vatandaşlar; Körfez, Derince, İzmit, Kefken ve Cebeci güzergahında seyahat edebilecek. Körfez’den ilk seferini saat 07.15’de gerçekleştirecek 800C, son seferini 21.00’da gerçekleştirecek. Cebeci’den ilk seferini 09.30’da gerçekleştirecek 800C, son seferini 23.30’da gerçekleştirecek. Toplamda 34 sefer yapacak otobüsle vatandaşlar, Kefken ve Cebeci sahillerine bu otobüsler ile ulaşacak.

800K İLE KERPE’YE AKTARMASIZ ULAŞIN

Körfez’den hareket edecek otobüsler ile vatandaşlar; Derince, İzmit ve Kerpe güzergahında yolculuk yapacak. İlk seferini sabah 07.30’da gerçekleştirecek 800K, son seferini ise 21.30’da gerçekleştirecek. Kerpe’den ise ilk seferini 09.00’da son seferini ise 23.30’da gerçekleştirecek. Gidiş dönüş toplamda 34 sefer yapacak otobüs ile denizin keyfini doyasıya çıkarmak isteyen tatilciler bu araçları sıklıkla tercih edecek.

HAFTA İÇİ 800CK

Hafta içi 800CK hat koduyla çalışacak sahil otobüsleri toplamda 28 sefer gerçekleştirecek. Körfez’den hareket edecek 800CK; Derince, İzmit, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci’ye ulaşım sağlayacak. 800CK Körfez’den ilk seferini 07.00’da son seferini ise 21.00’da gerçekleştirecektir. Cebeci’den ilk seferini 06.00’da, son seferini 22.00’da gerçekleştirecek. Detaylı saat bilgisi www.e-komobil.com adresinden öğrenilebilecektir.

02 Tem 2020 - 09:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

İzmit Bağdat Caddesi’nde sona gelindi mask
İzmit Bağdat Caddesi’nde sona gelindi
Gezici Kütüphane'ye ilgi büyük mask
Gezici Kütüphane'ye ilgi büyük
Mezbahalar salgın sürecinde hizmet verdi mask
Mezbahalar salgın sürecinde hizmet verdi
Ulaştırma Bakanı Kocaeli'ye geliyor mask
Ulaştırma Bakanı Kocaeli'ye geliyor
İlk halk ekmeği Başkan Sezer sattı mask
İlk halk ekmeği Başkan Sezer sattı
Öğretmenler kitapları dezenfekte edip öğrencilere dağıtıyor mask
Öğretmenler kitapları dezenfekte edip öğrencilere dağıtıyor
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu mask
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu
Sınav için gitti cenazesi geldi mask
Sınav için gitti cenazesi geldi

GALERİ

Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL