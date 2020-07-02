Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
02 Tem 2020 - 10:04- Gündem G: 02 Tem 2020 - 10:09

Obezite ameliyatı için yeni kurallar

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı protokole göre, Beden Kitle İndeksi 30’un altında olan hastalara hiçbir şekilde obezite ameliyatı yapılmayacak
mask

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda sık sık tartışma konusu olan “obezite” ameliyatlarına ilişkin Obezite Cerrahisi Klinik Protokolü hazırladı. Hazırlanan taslak protokole göre Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35-40 arasında olan hastalar, öncelikle obezite merkezleri tarafından tedavi edilecek. Zayıflama programlarına rağmen kilo veremeyenler, merkezin vereceği rapor ile SGK kapsamında ameliyat olabilecek. Bakanlıkça tescil edilmiş, “Bariatrik Cerrahi Sertifikası” bulunan genel cerrahi uzmanları obezite cerrahisi yapabilecek.

Deneyimli cerrah

Protokol uyarınca, obezite cerrahisi uygulayacak cerrah, bariatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laparoskopi tekniklerini uygulama konusunda bilgili ve deneyimli olacak. Obezite cerrahisi yapacak genel cerrahi uzmanlarının bakanlıkça tescil edilmiş “Bariatrik Cerrahi Sertifikası” bulunacak. Tüm hasta verileri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki veri tabanında toplanacak ve değerlendirilecek. Hastalar obezite merkezlerine yönlendirilecek.

BKİ 40-45 ve üzerinde olan kişilere herhangi bir obezite merkezinde obezite takip ve tedavi programına girmesi önerilecek ancak hastanın cerrahi tedavi istemesi durumunda SGK kapsamında obezite cerrahisi uygulanabilecek.

BKİ 30’un altında olan hastalar hiçbir şekilde ameliyat edilmeyecek. BKİ 35-40 olan hastalar ise önce obezite merkezleri tarafından değerlendirilip belli bir süre takip edilecekler, diyetisyen eşliğinde zayıflama programlarına uyacaklar.

‘Ameliyat donanımlı hastanede yapılacak’

Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, artan hasta şikayetleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili dernekler, vakıflarla toplantı yapılarak görüş istendiğini söyledi. Banlı, “Yoğun bakım endoskopi ve radyoloji yönünden donanımlı hastanelerde bu ameliyatların yapılması şart. Buna uygun olmayan hastanelerde bu tür ameliyatların yapılmasına müsaade edilmeyecek. Aksi halde müeyyide uygulanacak” dedi. Banlı, obezite ameliyatlarına yönelik özendirici, yanıltıcı, yanlış bilgilendirici paylaşımlarının yapılmaması gerektiğini vurguladı.(Milliyet)

02 Tem 2020 - 10:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ali Velioglu - bırakın isteyen olsun,buda bir nüfus planlaması olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Temmuz 10:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Öğretmenler kitapları dezenfekte edip öğrencilere dağıtıyor mask
Öğretmenler kitapları dezenfekte edip öğrencilere dağıtıyor
“Bugün sizlerle son mesajımı paylaşacağım” mask
“Bugün sizlerle son mesajımı paylaşacağım”
Kabotaj Bayramı’nda denize çelenk bıraktılar mask
Kabotaj Bayramı’nda denize çelenk bıraktılar
Otomotiv devlerine rekabet soruşturması! mask
Otomotiv devlerine rekabet soruşturması!
Çocuğa cinsel istismardan aranıyordu! Yakalandı... mask
Çocuğa cinsel istismardan aranıyordu! Yakalandı...
İnternet kafeler ve oyun salonları açıldı mask
İnternet kafeler ve oyun salonları açıldı
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu mask
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu
Sınav için gitti cenazesi geldi mask
Sınav için gitti cenazesi geldi

GALERİ

Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga mask
Suudi Arabistan’da “cipli” kavga
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti mask
Bakan Varank'tan, işçilere moral ziyareti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL