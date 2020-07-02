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02 Tem 2020 - 10:42- Gündem G: 02 Tem 2020 - 10:46

İşte virüsün ciğerlere verdiği hasar

Evrimağacı.org, korona virüsün insan ciğerine verdiği zararı gözler önüne seren fotoğrafı paylaştı.
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Popüler bilim sitesi Evrimağacı, korona virüsün ciğerlere verdiği hasara ilişkin çarpıcı bir bilgi paylaştı. Evrimağacı'nın paylaştığı görselde korona virüsün insana verdiği hasar gözler önüne serildi.

Evrimağacı'nın sosyal medya hesabında yer verdiği makale şu şekilde: 

"Çoğu hasta için COVID-19 akciğerde başlayıp ve bitiyor. Çünkü grip gibi korona virüsler de solunum yolu hastalıklarıdır. SARS salgını sonrasında Dünya Sağlık Örgütü hastalığın tipik olarak 3 aşamada akciğerlere saldırdığını bildirmişti; viral replikasyon, bağışıklık hiper-reaktivitesi ve pulmoner yıkım. Benzer şekilde, verilere göre COVID-19 vakalarının yaklaşık %82'sinde daha hafif semptomlara neden olurken, geri kalanı şiddetli veya kritik durumda. Yeni korona virüs, SARS'ın diğer etkilerini takip ediyor gibi görünüyor.

Enfeksiyonun ilk günlerinde, yeni korona virüs hızla akciğer hücrelerini işgal ediyor. Bu akciğer hücreleri iki sınıfa ayrılır; mukus yapan hücreler ve siliya denilen tüy benzeri hücreler. Mukus hücreleri, akciğer dokusunu patojenlerden korumaya ve solunum organının kurumasına yardımcı olurlar. Siliya hücreleri ise mukus etrafındaki polen ya da virüs gibi kalıntıları temizler.

Daha sonra ikinci aşama yani bağışıklık sistemi devreye giriyor. Viral bir istilacı varlığında vücudumuz, hasarı gidermek ve akciğer dokusunu onarmak için akciğerleri bağışıklık hücreleri ile doldurarak hastalıkla savaşmak için adım atıyor. Ancak bazen bağışıklık sistemi kontrolden çıkıyor ve bu hücreler sağlıklı dokular da dahil olmak üzere her şeyi öldürüyor.

Üçüncü aşamada, akciğer hasarı solunum hasarı ile sonuçlanabiliyor. Ölüm gerçekleşmese bile, bazı hastalar kalıcı akciğer hasarı ile hayatta kalıyor. Dünya Sağlık Örgütüne'ye göre SARS akciğerlerde delik açarak "petek benzeri bir görünüm" oluşturuyor ve bu lezyonlar yeni korona virüsten etkilenenlerde de var.

Bu durumda, hastalar nefes almaları için sıklıkla ventilatörlere bağlanıyor. Bu arada iltihaplanma, hava keseleri ve kan damarları arasındaki zarları daha geçirgen hale getiriyor ve bu da akciğerleri sıvı ile doldurarak nefes alımını etkileyip, ölüme yol açıyor."

02 Tem 2020 - 10:42 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

gariban vatandaş - sağdaki resmi kasap bonfile diye verse mangallık deriz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Temmuz 11:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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