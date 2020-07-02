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02 Tem 2020 - 10:50- Gündem G: 02 Tem 2020 - 14:21

AKP’de İl Gençlik Kolları için 7 isim Ankara’da

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın görevi bırakmasından sonra başkanlık için 7 isim Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından mülakata çağrıldı.
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AKP’de 2010 yılından itibaren İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Emre Kahraman, 2015 yılında yapılan tek adaylı kongrede İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmişti. 32 yaşında olan Kahraman, yaş haddinden dolayı il başkanlığı görevini bırakırken, başkanlık için 7 isim Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından mülakata davet edildi.

KİMLER DAVET EDİLDİ?

-Mehmet Ceran (İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı), Ozan Denli (İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı), Halim Burak Mete (İl Gençlik Kolları Yöneticisi), Doğan Orak (Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı)  Semih Tayyip Gülcan (Derınce İlçe Gençlik Kolları Başkanı), Semih Furkan Koç (Eski İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı), Mücahit Çimen (Eski İl Gençlik Kolları Yöneticisi)

02 Tem 2020 - 10:50 - Gündem

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