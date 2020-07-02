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02 Tem 2020 - 11:08- Gündem G: 02 Tem 2020 - 13:50

O ilçede 24 saatlik su kesintisi

İSU, Gebze'de içme suyu ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmesi sebebiyle su kesintisine gidileceğini duyurdu
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İSU, Gebze'de içme suyu ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmesi sebebiyle suların kesileceğini söyledi. İSU tarafından yapılan açıklamada: "Gebze bölgesinde 1999 yılında iller bankası tarafından yapılan 1200 CTP (Cam takviyeli plastik boru) içmesuyu ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir." denildi.

24 SAAT SULAR KESİLECEK

Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış olan mevcut CTP boru hattının 1300’lük Çelik Boru hattı ile yenileme çalışması tamamlanmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında CTP hattından çelik boru hattına yapılacak olan entegre çalışmalarında 3 farklı noktadan bağlantı yapılması öngörülmekteydi. Pandemi süreci içerisinde yeni çelik boru hattına bağlantı çalışmaları sırasında 24 saatlik su kesintisi öngörüldüğünden yapılacak olan çalışmalar ileri bir tarihe ertelenmişti. Son olarak CTP boru hattı üzerinde yaşanan arıza ile birlikte Çelik boru hattına deplase çalışmaları eşzamanlı bir şekilde tamamlanacaktır.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yapılacak olan çalışmalar kapsamında Perşembe günü saat 03:00 ile Cuma Günü saat: 03:00 saatleri arasında 24 saatlik su kesintisi öngörülmektedir. Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler;   Gebze İlçesi; Mevlana ve İstasyon mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent,Gaziler, Mustafa Paşa Köşlüçeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller,  Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış ve Tavşanlı mahallelerinin tamamına su verilemeyecektir. Abonelerimize göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ederiz." denildi.

02 Tem 2020 - 11:08 - Gündem

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