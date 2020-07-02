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02 Tem 2020 - 11:14- Gündem G: 02 Tem 2020 - 11:16

Unutulmaya yüz tutan Kandıra keteni 30 yıl sonra hasat edildi

Kandıra'da 30 yıl sonra tekrar dikimi ekimi yapılarak can bulan keten, 8 aylık yetişme sürecinin ardından hasat edildi.
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Kandıra'da geçmiş dönemlerde önde gelen geçim kaynaklarından olan ancak, son yıllarda unutulmaya yüz tutan Kandıra keteni, 30 yıl sonra yeniden can buldu. Reyhan Acar isimli bir tarafından Kandıra’nın Goncaaydın-Saltıklar Mahallesi’nde yetiştirilen, deneme amaçlı ekimi yapılan keten tarlasının olgunlaşmasının ardından 8 ay sonunda ilk hasat gerçekleşti. Hasat toplamaya AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, ve belediye meclis üyeleri de katıldı.
Deneme amaçlı ekimi yapılan ve hasadına başlanan keteni üreticilerle birlikte toplatan Milletvekili Katırcıoğlu, “2 bin yıllık geçmişe sahip geleneğimiz olan, coğrafi işaretli Kandıra bezinin ham maddesi Keten’in Kandıra topraklarında tekrar hayat bulması bölgemiz tarımı için çok önemli bir gelişme olmuştur. Kaybolan değerlerimizden olan Keten’in Kandıra bezinin ana vatanında tekrar hayat bulmasında emeği olan İlçe Başkanımız Erol Ölmez’e bu güzel çalışmasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

02 Tem 2020 - 11:14 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - RADİYE HANIM,BAŞKA İŞLEREDE BAKIN.MASKEYİ PARAYLA ALIYORUZ.EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ HEP AYNI OLUCAK.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Temmuz 12:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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