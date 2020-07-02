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02 Tem 2020 - 11:23- Gündem G: 02 Tem 2020 - 13:53

Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu

AKP'nin sosyal medya taslağında Twitter, Instagram ve Facebook’a temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Kişisel verilerin korunması hedefleniyor. Zararlı içeriği 24 saatte kaldırmayana 50 milyon Euro’ya kadar ceza verilen Almanya örneği de masada.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, AKP'nin konuyla ilgili hazırladığı kanun teklifi çalışmasının detayları ortaya çıktı. Düzenlemeyle, Twitter başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa’daki uygulamalar örnek olacak.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, AKP'nin üzerinde çalıştığı düzenleme kapsamında Türkiye’de temsilci bulundurulması için Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor. Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye’de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter’ın ise bu öneriye olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı belirtiliyor.

AVRUPA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

AKP Genel Merkezi’nde hukukçu kurmaylar, bilişim hukukçuları ile bir araya gelerek Avrupa’daki uygulama ve modeller inceledi. AKP kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa’da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade ediyor. Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro’ya varan para cezaları öngörülüyor.

Fransa’da ise ırk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise yalnızca bir saat içerisinde yayından kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu platformlara içerik başına 1 milyon 250 bin Euro para cezası uygulanıyor.

SAHTE HESAPLARA CEZA

AKP kurmayları, sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenlemenin olacağını ve ağır cezai yaptırımlarının geleceğini ifade etti. Parti kurmayları, önümüzdeki günlerde tamamlayacakları çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Bu konuda MHP ile de görüştüklerini kaydeden parti kurmayları, sosyal medyada getirilecek düzenlemeyle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söylediler. Öte yandan, daha önce MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün 'Sosyal medyaya TC kimlik numarası ile girilsin' teklifine AKP'nin sıcak bakmadığı öğrenildi.

02 Tem 2020 - 11:23 - Gündem

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