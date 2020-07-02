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02 Tem 2020 - 11:37- Gündem G: 02 Tem 2020 - 11:40

İlk halk ekmeği Başkan Sezer sattı

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası iş birliği ile hizmet verecek olan Halk Ekmek satışı Gölcük’te 6 noktada başladı. Başkan Sezer ilk ekmeğin satışını yaparken: “Halk Ekmek uygulamasının Gölcük’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Gölcük’te 6 satış noktasında satışa sunulacak olan “Halk Ekmek” uygulamasının Amiral Sağlam Caddesi üzerinde bulunan noktasında gerçekleştirildi. Açılış törenine; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı katıldı.

“HALK EKMEK SATIŞININ UZUN SOLUKLU OLMASINI DİLİYORUM”

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: “Bugün itibariyle ilçemizde halk ekmek 1 liradan satışa başladı. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.  Bu hizmetin gerçekleşmesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a, Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Ali Sarı’ya ve bu organizasyonun içerisinde yer alan fırıncı esnaflarımıza teşekkür etmek istiyorum. Organizasyonun bir ayağında da yine biz belediye olarak bulunuyoruz. Büyükşehirle yaptığımız protokol neticesinde bu halk etmek satışı Gölcük’te başladı. Şu an 6 ayrı noktada satış yapılıyor. Vatandaşlarımızın isteği talebi doğrultusunda bu gerçekleştirildi.  Halk Ekmek satışının uzun soluklu olmasını diliyorum” dedi.

HALK EKMEK GÖLCÜK’TE 15 AYRI FIRINDA ÜRETİLECEK

Başkan Sezer sözlerinin devamında: “Ekmekler Gölcük’teki 15 ayrı fırın tarafından üretiliyor. Taze ve sıcak bir şekilde satış noktalarına ulaştırılacak. Şu an için satış noktalarında kaç tane ekmek satılacağı konusunda net bir rakam yok. Gelen talep doğrultusunda fırınlardan takviye yapılacak. Protokol gereği halk ekmek satış noktalarında sadece beyaz ekmek satışı olacak. Çalışma saatleri: 07:00-09.00, 12:00 -14:00 ve 17:00-19:00 saatleri arasındadır. Gölcük Merkez: Amiral Sağlam Caddesi, Zenka Baklava yanı, Değirmendere: Değirmendere Vapur İskelesi önü, Düzağaç Mahallesi: Kapalı Pazar Yeri önü, Yeni Mahalle: Muhtarlık yanı, çocuk parkı içi, Yunus Emre Mahallesi: Muhtarlık önü, Kavaklı Mahallesi: Kongre Sarayı Karşısı da şu an için satış noktalarımızdır” dedi. 

02 Tem 2020 - 11:37 - Gündem

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