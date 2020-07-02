Ulaştırma Bakanı Kocaeli'ye geliyor

Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geldiği Kocaeli’ye bugün (perşembe) yine bir bakan geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, dün (çarşamba) Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüşerek Kocaeli'deki ulaşım yatırımlarını anlatmıştı. Bakan Karaismailoğlu, Kocaeli’ye bugün saat 12.00'de iadeyi ziyaret yaparak Gebze metrosunu ve inceleyecek.